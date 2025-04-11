Çorum'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

ÇORUM - Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Oğuzlar ilçesini beyaza bürüdü.

Çorum'da soğuk havanın etkili olmasının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinen itibaren başlayan kar yağışı, Oğuzlar ilçesini beyaza bürüdü. Ara ara devam eden kar yağışının ardından Oğuzlar Belediyesi ekipleri sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Yağışın gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.