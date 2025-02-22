Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Mustafa A. idaresindeki 19 LK 535 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında Osman Y'nin kullandığı 55 AGU 273 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Gülşen T., Emir T., Ali T. ve Hacer Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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