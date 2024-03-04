Çorum'da köpeklerin zorla götürülmeye çalışılması tepkilere neden oldu

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ERKAN KARACA

Çorum'da Necmettin Erbakan Caddesi'nde bir köpeğin otomobile, Kale Mahallesi Ata 9. Sokak'taki bir köpeğin ise motosiklete iple bağlanarak zorla götürülmeye çalışıldığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Çorum'da iki farklı mahallede köpeklerin otomobil ve motosiklete iple bağlanarak götürülmeye çalışıldı. Köpeklerin araçların aracına bağlanarak götürüldüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tüm yetkilileri ve hayvanseverleri göreve davet eden vatandaşlar, trafikte işkence edilen bu köpekler için duyarlı olunması çağrısında bulundu.