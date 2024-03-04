Çorum'da köpeklerin zorla götürülmeye çalışılması tepkilere neden oldu

ERKAN KARACA
Çorum'da Necmettin Erbakan Caddesi'nde bir köpeğin otomobile, Kale Mahallesi Ata 9. Sokak'taki bir köpeğin ise motosiklete iple bağlanarak zorla götürülmeye çalışıldığı görüntüler tepkilere neden oldu.
Çorum'da iki farklı mahallede köpeklerin otomobil ve motosiklete iple bağlanarak götürülmeye çalışıldı. Köpeklerin araçların aracına bağlanarak götürüldüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Tüm yetkilileri ve hayvanseverleri göreve davet eden vatandaşlar, trafikte işkence edilen bu köpekler için duyarlı olunması çağrısında bulundu.
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor. Seçim çalışmalarını AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte sürdürüyor.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde, snowboard branşında dev slalom paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 17, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı. Dev slalom paralel erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Federico Orlando gümüş ve Çinli Yipeng Lan bronz madalya aldı. Kadınlarda ise Çinli sporcular Yueyue Zhao altın, Lulu Wang gümüş, Japon Inka Wada ise bronz madalyanın sahibi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babaeski ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, dönem kuralını uygulayan Abdullah Hacı'ya teşekkür etti. Özel, seçmenlere adaylara ve meydanlara sahip çıkmalarını isteyerek, milletin haklarını aramak için engelleri kaldıracaklarını söyledi. Ayrıca, Özel, STK temsilcileriyle de bir araya geldi ve 31 Mart seçimlerinin önemini vurguladı.
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösteriyor. Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşi ve oğlu tarafından sürekli darp edilip tartaklandığı için cinayetleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Zanlının ifadesinde olay günü sinirle aldığı tabanca ve av tüfeği ile cinayetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Tahkikatın devam ettiği ve zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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