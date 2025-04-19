Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Doğu Mahallesi Harman Sokak'taki bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Yuvada yaşayan 2 leyleğin yangının başlamasıyla yuvadan uçtuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Leylek Yuvası Yangınla Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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