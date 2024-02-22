Çorum'da Mantar Yedikten Sonra Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Çorum'da Mantar Yedikten Sonra Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Başvurdu

Çorum\'da Mantar Yedikten Sonra Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Başvurdu

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden K.B. (49), doğadan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

22.02.2024 14:39
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Çorum'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallasi Kafkasevleri 14. Sokak'ta ikamet eden K.B. (49) doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayeti ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Çorum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Mantar Yedikten Sonra Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Mantar Yedikten Sonra Rahatsızlanan Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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