Çorum\'da Oto Galerisinde Yangın

Çorum'da bir oto galerinin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
İnönü Caddesi Galericiler Sitesi'nde Mustafa K'ye ait oto galerinin çatısında klima motorundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatıda bulunan araç lastiklerinin tutuşması sonucu büyüyen yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın çatı katında hasara neden oldu.
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