Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden 4'ü yaralandı.
Güleser A. (34) idaresindeki 34 GRC 153 plakalı otomobil Çorum- İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Şükriye A. (45), Hatice B. (50) ve Merve B. (24) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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