Çorum\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, Kemerliler Derneği'ni ziyaret etti

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kemerliler Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu. Göreve geldiklerinde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını ifade eden Sesli, ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.