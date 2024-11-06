Çorum'da Patlama İncelemesi - Son Dakika
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Çorum'da Patlama İncelemesi

Çorum\'da Patlama İncelemesi

Çorum Valisi, patlamada etkilenen vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

06.11.2024 00:16
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Çorum Valisi Ali Çalgan'ın, önceki gün patlama yaşanan bina ve çevresinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çalgan'ın, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'la beraber patlamadan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

Çalgan'ın olayın yaşandığı bina ve çevresinde incelemeler yaptığı ve patlamadan etkilenen vatandaşlarla sohbet ettiği aktarılan açıklamada, "Sayın Valimiz, vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanlarında olduklarını ve her zaman için yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti." bilgisi verildi.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda önceki gün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çalgan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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