Çorum'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dağkarapınar köyünde sahte içki içen E.K. (23), bir süre sonra rahatsızlandı.
Yakınlarınca özel araçla getirildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen E.K, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bilinci kapalı olan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da sahte içki zehirlenmesi: Bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Osmaniye'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Yağışların gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?