Çorum\'da Silah Kazası: 2 Yaralı

Güncel

Çorum'da 17 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak'taki bir işyerinde M.A'nın (17) oynadığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, iş yerinin önünde bulunan S.M. (18) ile B.Ş. (24) yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarlılardan B.Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saçma isabet eden S.M. ise ambulansta ayakta tedavi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.