Çorum'da Silahlı Çatışma: Araçlar ve İş Yerlerinde Zarar Oluştu - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Çatışma: Araçlar ve İş Yerlerinde Zarar Oluştu

Çorum\'da Silahlı Çatışma: Araçlar ve İş Yerlerinde Zarar Oluştu

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çevredeki araçlarda ve iş yerlerinde zarar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise eli silahlı kişilerin trafiğin ve insanların olduğu yolda ateş ettiği anlar yer aldı.

16.05.2024 17:19
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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çevredeki araçlarda ve iş yerlerinde zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan çıkan eli silahlı kişilerin trafiğin ve insanların olduğu yolda ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Silahlı Çatışma: Araçlar ve İş Yerlerinde Zarar Oluştu - Son Dakika

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