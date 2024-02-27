Çorum'da Tamirhanede Ölü Bulunan Genç - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Tamirhanede Ölü Bulunan Genç

Çorum\'da Tamirhanede Ölü Bulunan Genç

Çorum'da bir tamirhanede çalışan 17 yaşındaki genç, uyuyakaldığı otomobilin içinde ölü bulundu. Sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulunan genç için sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde gençin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gençin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

27.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 17 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede çalışır vaziyetteki otomobilin içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, oto tamirhanesinde çalışan F.Ç. (17), Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak'taki iş yerinde, çalıştırdığı otomobilin içinde uyuyakaldı.

F.Ç, sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından otomobil içinde hareketsiz yatarken bulundu.

Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerine giren ekipler yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı.

Çalışan aracın stop edilmesinin ardından sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından F.Ç'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Çorum, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Tamirhanede Ölü Bulunan Genç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Tamirhanede Ölü Bulunan Genç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement