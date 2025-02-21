Çorum'da Taşımalı Eğitime Ara

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Laçin ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Laçin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve yollarda aşırı buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, taşımalı olmayan öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.
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