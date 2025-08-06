Çorum\'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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