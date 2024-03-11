Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza - Son Dakika
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Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza

Çorum\'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.

11.03.2024 02:27  Güncelleme: 02:30
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde uygulama yaptı.

926 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da trafik denetiminde 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza - Son Dakika
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