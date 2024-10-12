Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınbaş köyünde ikamet eden Hüseyin Ç, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Çorum'da samanlık yangını
Çorum'da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeören köyünde Faruk T'ye ait ikametin samanlığında yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı ile köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.
Meydana gelen olayda yaklaşık 5 bin balya saman yandı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Traktör Devrildi, Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?