Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Süleyman T. (74) idaresindeki 19 LU 198 plakalı traktör, Bağdatlı köyünde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör altında kalan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?