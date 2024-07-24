Çorum'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Başmakcı köyünde Mehmet Kılpelit'in (72) kullandığı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kılpelit'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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