Çorum\'da Yoğun Kar Yağışı

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Çorum'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

ÇORUM - Çorum'un yüksek kesimlerinde gece saatleri itibari ile yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çorum'da beklenen kar yağışı gece saatleri itibari ile yüksek rakımlı kesimlerde yoğun etkili oluyor. D100 karayolu Osmancık-Merzifon kesimi, İskilip-Tosya Karayolu ve Osmancık-Çorum Karayolu Kırkdilim Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere de zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda küreme çalışması yapıyor.

Çorum il merkezinde de ara ara etkisini gösteren kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.