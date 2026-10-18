Çorum-İskilip yolundaki kazada ağır yaralanan kadın kurtulamadı, ölü sayısı 5 oldu

Çorum'da 7 Ekim'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki çocuğunu kaybeden 38 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum- İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisindeki kazada ağır yaralanan Sema Münevver Lal, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil, 7 Ekim'de, Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı ciple çarpışmış, sürücüler ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal kaza yerinde, Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan Münevver Lal, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin, kazadan bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenilmişti.