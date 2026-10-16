Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, Kargı'da çeltik hasadı ve kurutmayı inceledi - Son Dakika
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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, Kargı'da çeltik hasadı ve kurutmayı inceledi

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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, Kargı\'da çeltik hasadı ve kurutmayı inceledi
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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı ilçesindeki çeltik hasadını ve Kargı Çayırı'nda güneş altında yapılan kurutma çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticilerden bilgi alan Taş, sorunları, talep ve önerileri dinledi; bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı ilçesinde çeltik hasadı ve kurutma çalışmalarını inceleyerek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Kargı'da hasat çalışmaları sürüyor.

Tarlalardan toplanan çeltikler, Kargı Çayırı'nda güneş altında kurutularak işlenmeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Kargı Çayırı'nı ziyaret ederek kurutma alanlarında incelemelerde bulundu, üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle sohbet eden Taş, çeltik üretimi ve hasat sürecinde karşılaşılan sorunları, talep ve önerileri dinledi.

Taş, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, Kargı'da çeltik hasadı ve kurutmayı inceledi - Son Dakika
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