Çorum'un Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'un Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi

Çorum\'un Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi

Aşdağul Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Ortaköy Müftüsü Sadık Saran dua etti. Etkinlikte kurbanlar kesildi ve davetlilere yemek ikram edildi. Aşdağul Belediye Başkanı Halil Öncül, yağmur duası geleneğini yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

27.04.2024 17:48
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Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi.

Aşdağul Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Derneğince Şehit Polis Mustafa Yaşar Açık Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Ortaköy Müftüsü Sadık Saran dua etti.

Duanın ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Aşdağul Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Öncül, AA muhabirine, geleneksel etkinlikte vatandaşların desteğiyle temin edilen kurbanların kesildiğini söyledi.

Beldede yağmur duası geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Öncül, "Atalarımızdan gördüğümüz geleneksel yağmur duası ve kurbanımızı halkımızdan aldığımız bağışlardan karşılamaktayız. Yağmur bol olduğunda şükür maiyetinde, az olduğunda yağmur duası yapıyoruz. Cenabı Allah'tan yağmur niyaz etmek niyetiyle kurbanımız kesip, Aşdağul beldesi halkının tamamını davet edip, duamızı yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ortaköy, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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