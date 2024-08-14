Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İskilip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.
İskilip Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İskilip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla M.D'yi gözaltına almıştı.
Zanlıya ait evde yapılan aramada 214 sentetik hap ele geçirilmişti.
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