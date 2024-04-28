Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum\'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Oğuzlar'da şiddetini artıran sağanakla birlikte, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe merkezinde su birikintileri oluştu ve 5 ev tahliye edildi. Dodurga'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi. Vatandaşlar ve sürücüler yağıştan olumsuz etkilendi. Çorum Valiliği, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

28.04.2024 21:07
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Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Oğuzlar'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Ceviziyle öne çıkan ilçede sağanakla birlikte, Şaphane köyü çevresine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca, tıkanan su giderlerini temizledi.

Dodurga'da ise şiddetli yağış nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken, caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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