Çorum'un Ortaköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Aşdağul beldesi ve çevresinde etkili olan dolu ise arazi beyaza bürüdü.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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