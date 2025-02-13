Çorumlu İş İnsanları Platformu Toplantısı - Son Dakika
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Çorumlu İş İnsanları Platformu Toplantısı

Çorumlu iş insanları, Muratpaşa İlçe Başkanı ile ilçe ekonomisi için projeleri görüştü.

13.02.2025 10:47
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Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ile bir araya geldi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, görüşmede gerçekleştirilen toplantıda ilçe ekonomisine katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

Hayta, buradaki konuşmasında, Çorumlu iş insanlarını ihtiyaç duyulan her konuda destekleyeceğini, işbirliği yapmaya ve Muratpaşa'yı daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş da bölgedeki ekonomik gelişmelere katkı sağlamak amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Platform olarak kendilerinin de çeşitli projeler ürettiklerini ve kent ekonomisi için yatırımlar yaptıklarını anlatan Güvenbaş, ilçede daha fazla fırsat oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Muratpaşa, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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