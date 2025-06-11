Cristina Fernandez'in Cezası Onandı

BUENOS AİRES, 11 Haziran (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Adaletçi Parti'nin genel merkezinde el sallayan Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 10 Haziran 2025.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in görev süresi boyunca kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle verilen altı yıl hapis cezasını onadı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)