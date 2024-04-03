Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çiçek göndermek yerine Terör Mağdurları Derneği'ne bağış yapılmasını istedi

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Cumhur İttifakı'ndan Çubuk Belediye Başkanı seçilen Baki Demirbaş, çiçek göndermek yerine Terör Mağdurları Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Çubuk Belediye Başkanlığına seçilen Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesini talep ettiğini belirtti.

Demirtaş, "Kardeşlik ve paylaşma ayı olan ramazan ayında çiçek göndermek yerine vatan ve millet için seve seve canlarını feda eden şehit yakınlarımız ile vücutlarının bir parçasını ülkemizin birliği ve dirliği için kaybeden kahraman gazilerimize yönelik kullanılmak amacıyla Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Derneği'ne bağışta bulunmanız bizleri çok mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.