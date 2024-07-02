Çubuk Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Çubuk Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 'Toplu Sünnet Şöleni' için kayıtlar başladı. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan şölen kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz olarak sünnet edilecek. Kayıtlar, Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Akmasa servisine yapılabilir. Şölen için son kayıt tarihi 12 Temmuz olarak belirlenirken, sünnetler 16 Temmuz'dan itibaren Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca, belediye tarafından sünnet kıyafetleri karşılanacak çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtılacak.

02.07.2024 15:13
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Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel "Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirecek şölen kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz sünnet edilecek. Aileler, başvurularını Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Akmasa servisine yapabilecek.

Toplu Sünnet Şöleni için son kayıt tarihi 12 Temmuz olarak belirlenirken, sünnetler Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde 16 Temmuz'dan itibaren uzman hekimlerce yapılmaya başlanacak.

Aileler, kayıt için Akmasa Birimi'ne başvuruda bulunabilecek. Aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen şölende belediye, sünnet kıyafetlerini karşılayacağı çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Sünnet düğünlerinin anne babalar ve yakınları için erkek evlatlarının ilk mürüvvetinin görüldüğü mutlu günlerden biri olarak hatırlandığını belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

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