Çubuk Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

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Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel "Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirecek şölen kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz sünnet edilecek. Aileler, başvurularını Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Akmasa servisine yapabilecek.

Toplu Sünnet Şöleni için son kayıt tarihi 12 Temmuz olarak belirlenirken, sünnetler Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde 16 Temmuz'dan itibaren uzman hekimlerce yapılmaya başlanacak.

Aileler, kayıt için Akmasa Birimi'ne başvuruda bulunabilecek. Aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen şölende belediye, sünnet kıyafetlerini karşılayacağı çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Sünnet düğünlerinin anne babalar ve yakınları için erkek evlatlarının ilk mürüvvetinin görüldüğü mutlu günlerden biri olarak hatırlandığını belirten Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "İlçemizde yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir." dedi.