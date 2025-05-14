Çubuk\'ta 65 Bin Çiçek Dikilecek

Çubuk Belediyesi cadde, bulvar, park ve refüjlere 65 bin çiçek dikecek.
Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda üretilen farklı türlerden çiçeklerin dikimi başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, çiçek dikimini haziran ayı ortalarına doğru tamamlamayı planladıklarını söyledi.
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