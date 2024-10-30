Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, ekim ayında gıda üretimi ve satışı yapan 156 işletmede denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 22 işletmede son kullanma tarihi geçmiş toplam 1214 ürün bulundu.
İşletmelere toplam 192 bin 888 TL para cezası uygulandı, son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.???????
Son Dakika › Güncel › Çubuk’ta Gıda Denetimi: 1214 Ürün İmha Edildi - Son Dakika
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