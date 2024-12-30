Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan Yeni Yıl Mesajı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, halkın destekleriyle barış, sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu. 2025'te Çukurova'nın sorunlarını çözmek ve halkın refahı için çalışacaklarını vurguladı.

30.12.2024 17:16  Güncelleme: 18:27
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(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yen yılı mesajında, "Çukurova'mıza, Adana'mıza ve ülkemize, değer katmak için sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Tüm dünyaya ve ulusumuza barış, sağlık, refah, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kozay, mesajında şunları kaydetti:

"Halkımızın bizlere verdiği yetkiyi büyük bir sorumluluk duygusuyla halkımıza, kentimize ve ülkemize hizmet için kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Çukurova'mızın sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırıp, Çukurova'yı parlayan bir kent haline getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.

Yepyeni umutlarla karşıladığımız 2025'te halkımızla dayanışmayı büyütüp, onların daha huzurlu, mutlu ve refah bir şekilde yaşadığı Çukurova için en iyi hizmetleri sunacağız.

2025'te halkımızın desteğiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Çukurova'mıza, Adana'mıza ve ülkemize, değer katmak için sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Tüm dünyaya ve ulusumuza barış, sağlık, refah, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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