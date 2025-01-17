Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Destek Hizmetleri

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Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara ev temizliği, sağlık kontrolü ve kişisel bakım hizmetleri sunuyor. Başkan Emrah Kozay, sosyal hizmetlerle bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

17.01.2025 10:05  Güncelleme: 10:23
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara ev temizliği, genel sağlık kontrolü ve kişisel bakım hizmeti veriyor.

Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü, engelli ve yalnız yaşayan ilçeli vatandaşların evlerine giderek temizlik yapıyor. Ekipler ayrıca bireylerin genel sağlık kontrollerini yaparken, vatandaşları kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgilendiriyor ve ihtiyaca göre kuaför hizmeti veriyor.

Belediye Evleri Mahalle Muhtarı İsmail Çelik, "Çukurova Belediye Başkanımız Emrah Kozay'ın sunduğu hizmetle bay bayan saç kesimi, sağlık kontrolü ve ev genel temizliği yapılıyor. Bu hizmet ile özellikle kendi başına işini yapamayan yaşlı ve engelli bireylere büyük katkı oluyor. Vatandaşa dokunan bu hizmet için hem mahallem adına hem de hizmetten faydalananlar adına Başkanımız Emrah Kozay'a çok teşekkür ediyorum. Parlayan Çukurova olmaya devam ediyoruz" dedi.

Hizmetle ilgili bilgi aktaran Çukurova Belediyesi Başkanı Emrah Kozay da halka dokunan, ihtiyaç odaklı sosyal hizmet uygulamalarıyla bireylerin sadece yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Kozay, "Hizmetimizin bir diğer amacı da Çukurova'da hiç kimsenin yalnız olmadığını hemşehrilerimize hissettirip onların gönüllerine dokunmak. 65 yaş üstü büyüklerimizin, engelli ve yalnız yaşayan hemşehrilerimizin fizyoterapist eşliğinde egzersiz hizmeti, ev temizliği, kuaför ihtiyaçlarını karşılıyor ve yaşam kalitelerinin artmasına destek oluyoruz" diye konuştu.

Çukurova Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Destek Hizmetleri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü ve Engellilere Destek Hizmetleri - Son Dakika

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