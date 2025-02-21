Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Öz Savunma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Öz Savunma Eğitimi

Çukurova Belediyesi, kadınların mental ve fiziksel gücünü artırmak için ücretsiz Kick Boks kursları düzenliyor. Eğitmenler eşliğinde yapılan kurslar, 15 yaş ve üstü tüm kadınlara açıktır.

21.02.2025 12:41  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, ilçedeki kadınların mental ve fiziksel anlamda güçlenmelerini sağlamak amacıyla öz savunma eğitimleri düzenliyor.

Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz olarak açtığı yakın savunma sporu kursu yoğun ilgi görüyor. Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Kick Boks kursuna ev kadınlarının yanı sıra üniversite öğrencileri de ilgi gösteriyor.

Haftanın her günü 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Hayal Park Spor Salonu'nda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara 15 yaş ve üstü tüm kadınlar katılabiliyor.

Milli sporcu ve dünya şampiyonu antrenör Şahin Temel ile Melahat Doğan tarafından hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gruplar halinde verilen kursta katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor. Sezon sonuna kadar sürecek eğitimi tamamlayan kadınların olası bir taciz veya şiddet girişiminde, en azından failin elinden kurtulmak için doğru hamleyi yapıp, gerekli zamanı kazanabilecekleri bir düzeye ulaşmaları bekleniyor.

Kick Boks kursuna kayıt yaptırmak isteyenler, Hayal Park Spor Salonu ve 0322 234 84 00 numaralı telefona ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Kick Boks, Güncel, Kadın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Öz Savunma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Öz Savunma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.