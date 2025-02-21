Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Öz Savunma Eğitimi

Güncel

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, ilçedeki kadınların mental ve fiziksel anlamda güçlenmelerini sağlamak amacıyla öz savunma eğitimleri düzenliyor.

Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz olarak açtığı yakın savunma sporu kursu yoğun ilgi görüyor. Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Kick Boks kursuna ev kadınlarının yanı sıra üniversite öğrencileri de ilgi gösteriyor.

Haftanın her günü 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Hayal Park Spor Salonu'nda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara 15 yaş ve üstü tüm kadınlar katılabiliyor.

Milli sporcu ve dünya şampiyonu antrenör Şahin Temel ile Melahat Doğan tarafından hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gruplar halinde verilen kursta katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor. Sezon sonuna kadar sürecek eğitimi tamamlayan kadınların olası bir taciz veya şiddet girişiminde, en azından failin elinden kurtulmak için doğru hamleyi yapıp, gerekli zamanı kazanabilecekleri bir düzeye ulaşmaları bekleniyor.

Kick Boks kursuna kayıt yaptırmak isteyenler, Hayal Park Spor Salonu ve 0322 234 84 00 numaralı telefona ulaşabilecek.