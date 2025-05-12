(ADANA) - Çukurova'da "1. Kademe Satranç Yardımcı Antrenörlük Kursu" başladı. 16 farklı ilden 29 kursiyerin katıldığı kursun ardından yapılacak sınavda antrenörlük belgesi almaya hak kazananlar, Satranç Federasyonu tarafından müsabakalarda görevlendirilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Çukurova Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. Kademe Satranç Yardımcı Antrenörlük Kursu, 16 farklı ilden 29 kursiyerin katılımı ile Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde başladı. Beş gün sürecek kursun ardından yapılacak sınavla antrenörlük belgesi almaya hak kazanan kursiyerler, Satranç Federasyonu tarafından müsabakalarda görevlendirilebilecek.

Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursa katılımın beklenenden fazla olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı veren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.

Satranç antrenörlüğünün gençlerin eğitimine destek anlamında çok önemli olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Çok değerli antrenörlerimiz bu kurslarda gönüllü olarak görev aldılar. Tamamı satrancın içinde yer almış tecrübeli isimler. Kurs sonunda yapılacak olan sınavla birlikte yeni antrenörlerimiz görevlerine başlayacaklar. Bu anlamda Çukurova Belediyesi de bizlere her türlü imkanı sağladı. Şimdiden kursiyerlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.