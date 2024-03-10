Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tam ileri yolun açık olsun' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tam ileri yolun açık olsun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım."

10.03.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tam ileri yolun açık olsun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı
    18:53 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

    Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

  • Elazığ Belediyesi Otobüs Saatlerine Ramazan Ayı Düzenlemesi
    18:52 Elazığ Belediyesi Otobüs Saatlerine Ramazan Ayı Düzenlemesi

    Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.

  • Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu
    18:51 Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

    Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.

  • Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
    18:50 Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

    Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımının iyi bir performans sergilediğini ve taraftarların desteğiyle galip geldiklerini söyledi.

  • Alman Turistlerle Dağ Kayağı Yapan Türk Rehber Hayatını Kaybetti
    18:49 Alman Turistlerle Dağ Kayağı Yapan Türk Rehber Hayatını Kaybetti

    Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşen Türk rehber İsmet İnan hayatını kaybetti. Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Vali Cahit Çelik, Alman turist grubu ve rehberin Emli Vadisi'nde kayak yaparken kaza geçirdiğini belirtti. Arama faaliyetlerinin yarın devam edeceği açıklandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindik
    18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini belirterek, metro ve raylı sistem çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, açılışı yapılan Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımını rahatlatacağını ifade etti.


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 18:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tam ileri yolun açık olsun' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement