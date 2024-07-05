Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş hızlanarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda yaşanan düşüşün daha yeni başladığını ve hızlanarak devam edeceğine inandıklarını belirtti. Erdoğan, programlarının başarılı bir şekilde işlediğini vurgulayarak, enflasyonla mücadeledeki çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
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5.07.2024 15:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş hızlanarak devam edecek - Son Dakika
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