Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek refah artışı hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek refah artışı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

16.03.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek refah artışı hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yeryüzü Sofrası'nı Mekik Sokak'ta kurdu
    21:18 CHP Balıkesir İl Başkanlığı, Yeryüzü Sofrası'nı Mekik Sokak'ta kurdu

    CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yeryüzü Sofrası', bu yıl Mekik Sokak'ta gerçekleştirildi. İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı alana gelen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, herkesi kucaklayarak bir olacaklarını ve güzel bir Balıkesir için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. İftar programına CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

  • Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı
    21:17 Şanlıurfa'da otomobil çarpması: Çocuk ağır yaralandı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, F.S. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki B.Ö'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

  • Başkan Adayı Mandalinci: 'Halkın Belediyesinde, sizlerin temsilcisi olarak çalışacağız'
    21:13 Başkan Adayı Mandalinci: 'Halkın Belediyesinde, sizlerin temsilcisi olarak çalışacağız'

    CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

  • Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
    21:11 Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

    La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi Binlerce Aydınlıyı İftar Sofralarında Buluşturdu
    21:08 Aydın Büyükşehir Belediyesi Binlerce Aydınlıyı İftar Sofralarında Buluşturdu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftar sofraları, kentte birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu. İl genelinde 9 ayrı noktada kurulan sofralarda 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik de programa katıldı.

  • Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu
    21:05 Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.

  • Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarını İftar Sofrasında Buluşturdu
    21:03 Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarını İftar Sofrasında Buluşturdu

    Düzce Belediyesi, çölyak hastaları ve ailelerini glutensiz iftar sofrasında buluşturdu. Gluten içermeyen ürünlerden oluşan özel menü ile hazırlanan iftara, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da eşlik etti.


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek refah artışı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement