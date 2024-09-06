Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyun platformlarının sadece şiddeti teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda aile yapısını bozucu sapkın akımların da özendirilmesine aracılık ettiğini ifade etti. Bu açıklamalar, oyun endüstrisi ve dijital içerikler üzerindeki aile değerleri üzerindeki etkileri sorgulayan bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.
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7.09.2024 05:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Oyun Platformlarına Eleştiri - Son Dakika
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