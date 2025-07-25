CUMHURBAŞKANI Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 9'uncu ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prof. Dr. Halil İnalcık'ı rahmetle, hürmetle yad ediyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?