Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim takviminin sağlıklı işletilmesi bizim görevimiz

DEM Parti İBB Başkan adayları Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti. Firuzağa Camisi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelen adaylar, Cihangir'de de esnafı ziyaret ederek destek istedi.