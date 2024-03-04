Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim takviminin sağlıklı işletilmesi bizim görevimiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim takviminin sağlıklı işletilmesi bizim görevimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir"

04.03.2024 18:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim takviminin sağlıklı işletilmesi bizim görevimiz - Son Dakika

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