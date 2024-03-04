Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim takviminin sağlıklı işletilmesi bizim görevimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir"
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Karabük'te bir sitenin duvarından düşerek hayatını kaybeden Hande Ciğeroğlu'nun ölüm nedeni, yapılan araştırmada düşme sonrası kafaya alınan darbe olduğu belirlendi. Otopside darp veya silahla yaralanmaya rastlanmadığı tespit edildi. Ciğeroğlu'nun dengesini kaybederek düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Çorum'un Dodurga ilçesinde iki su samuru görüntülendi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda takım, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti. Firuzağa Camisi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelen adaylar, Cihangir'de de esnafı ziyaret ederek destek istedi.
İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüse binmek için durakta sıra bekledi. İnsanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde satranç müsabakaları yapıldı. Hızlı takım kategorisinde 9 ülke, 12 takımla yarıştı. Polonya birinci, Ukrayna ikinci ve Kazakistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12. oldu.
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