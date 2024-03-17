Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı: Sadece konjonktüre dayananların akıbeti silinip gitmektir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı: Sadece konjonktüre dayananların akıbeti silinip gitmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir"

17.03.2024 15:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı: Sadece konjonktüre dayananların akıbeti silinip gitmektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı: Sadece konjonktüre dayananların akıbeti silinip gitmektir - Son Dakika
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