Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplu ulaşımda karayolunun ağırlığı yüzde 72'ler seviyesinde. Raylı sistemlerin payı yüzde 26 civarında. Bunun daha dengeli yapıya kavuşturulması önemlidir"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu ulaşımda denge sağlanmalı - Son Dakika
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?