Erdoğan: Meydanlarda vaat dağıtanların foyalarını ortaya dökeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz."
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Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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