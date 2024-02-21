Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın aday seçiminde kullanılmasını eleştirerek, adayların vatandaşa değil yapay zekaya sorulduğunu belirtti. Erdoğan, bu durumun acemilerin milletin karşısına çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

21.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar - Son Dakika

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