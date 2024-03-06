Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu

Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.