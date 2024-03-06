Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar"
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 28-26, 25-23 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.
Denizli'nin Çardak ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Feridun Fikri Akyol, kesinleşen aday listesinde yer alamadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Yumurcak'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-23, 23-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 123 dakika sürdü.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitimde Yapay Zeka' panelinde, yapay zekanın eğitimdeki önemi ve kullanımı tartışıldı. Panelde konuşan uzmanlar, yapay zekanın öğretmen ve öğrencilerin işini kolaylaştıracağını ve başarıyı artıracağını belirtti. Ayrıca, yapay zekanın eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiği vurgulandı.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen Sezer ve penaltıdan Ramazan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35'e yükseltip, 12. sıradaki yerinde kaldı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Rektör Altun, merkezin çalışmaları ve özel çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldı.
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