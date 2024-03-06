Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar"

06.03.2024 15:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı başvurdu - Son Dakika
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