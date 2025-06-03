Cüzdanı Bulan Sürücü Ödüllendirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde aracında içinde para ile ziynet eşyaları bulunan cüzdan bulan otobüs sürücüsü, cüzdanı sahibine teslim etti.

Salıpazarı ile Çarşamba arasında sefer yapan özel halk otobüsü sürücüsü Çavuşoğlu, aracında içinde para ile ziynet eşyaları bulunan bir cüzdan buldu.

Salıpazarı Belediyesine giden Çavuşoğlu, yetkililer aracılığıyla cüzdanın sahibi Hamide Gülbüz'e ulaştı. Eşi Şevki Gülbüz ile Belediyeye gelen Gülbüz, cüzdanlarını teslim aldı.

Gülbüz, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise örnek davranışından dolayı Cemal Çavuşoğlu'nu tebrik ederek, "Bu davranışla insanlığa örnek olan Cemal kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Cemal Çavuşoğlu ise insanlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.