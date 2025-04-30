Daday'da 3 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı bir ev yandı.

İlçeye bağlı Selalmaz köyünde Sadık Kuruhüseyinoğlu'na ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.