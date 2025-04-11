DAEŞ'e Yönelik Operasyon: 105 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DAEŞ'e Yönelik Operasyon: 105 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 23 ilde DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11.04.2025 10:23
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde TEM Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında yakalanan 105 şüphelinin terör örgütüne üye olduklarının, örgüte finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DAEŞ'in propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini" bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 19-27 Mart tarihleri arasında terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz ve jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DAEŞ'e Yönelik Operasyon: 105 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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