Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi

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Sürü halinde gezen dağ keçileri böyle görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'un yüksek rakımlı bir köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan, avlanması yasak ve koruma altındaki dağ keçileri görüldü. Dağları süsleyen dağ keçileri ise, drone kamerasına yansıdı.

Köye gezmeye gittiği sırada dağda bir hareketlilik gören Ömer Faruk Akdoğan isimli maceraperest vatandaş, dağ keçilerini havadan görüntüledi. Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçilerinin drone ile izini süren Akdoğan'ın görüntülerinde karlı, engebeli araziyi keçilerinin kolaylıkla inip çıktığı, keçilerin drone'dan korkarak drone'un aksi yöne koşuşturduğu görülüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin avcılar tarafından avlanmasının tespit edilmesi halinde, avcılar çok ciddi idari para cezasına çarptırılacak. Ekiplerin, yaban hayvanları için dağlarda, arazilerde yemleme çalışması yaptığı, yaban hayatının takipçisi oldukları bilgisine ulaşıldı.